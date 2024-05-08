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150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödemeleri bu ay yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödemeleri bu ay yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın tarafından uygulamaya geçilen projede heyecan dorukta. Evlenecek gençlere 150 bin liraya varan faizsiz kredi için tarih beklenirken ne zaman ödenecek sorusu da araştırıldı. Ödemelerin tarihine dair...

Evlilik desteği alacak olan vatandaşlar başvuruların nasıl yapıldığını ve ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. 48 ay sürecek olan ödeme dönemine sahip olan projenin detayları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" adında bir belge hazırladıklarını duyurdu ve 15 Mayıs’ta vatandaşın da öğreneceğini söyledi.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen kredi desteği hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum.”

Buna göre başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi desteği sunulacak.

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödemeleri bu ay yapılacak - 1. Resim

Bakan Göktaş ödemelerin mayıs ayı içerisinde yapılacağını şu sözlerle açıkladı:

"Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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