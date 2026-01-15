2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk dönemi sona ererken, milyonlarca öğrenci ve veli karne günüyle ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim takvimine göre, 16 Ocak 2026 Cuma günü birinci dönem tamamlanacak ve öğrenciler yarıyıl tatiline girecek. Bu kapsamda “16 Ocak okullar yarım gün mü?” ve “Karneler saat kaçta dağıtılacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

Birinci dönemin son günü olan 16 Ocak Cuma günü için öğrenci ve veliler ders işleyişini merak ediyor. Karne dağıtılacak olmasından dolayı okulun son günü için ''16 Ocak okullar yarım gün mü, karneler saat kaçta dağıtılacak?'' sorularının cevapları araştırılıyor. İşte 2026 15 tatil ile ilgili tüm detaylar...

16 OCAK OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimine göre birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona eriyor. Karne dağıtımının yapılacağı son günde okulların yarım gün olması bekleniyor.

Genel uygulamaya göre öğrenciler sabah saatinden öğle saatine kadar karnelerini teslim alarak yarıyıl tatili için okuldan ayrılıyor. Ancak her okulda karne günü uygulamaları farklılık gösterebildiği için ilgili kurumdan karne günü programının öğrenilmesi tavsiye ediliyor.

16 OCAK KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

MEB tarafından ülke genelinde geçerli tek bir karne dağıtım saati belirlenmedi. Karne saatleri okul yönetimlerinin planlamasına göre değişiklik gösterebiliyor.

Yaygın uygulamalara bakıldığında, ilkokul ve ortaokullarda sabahçı öğrenciler genellikle 09.00 ile 10.30 arasında, öğlenci öğrenciler ise 10.30 ile 12.00 saatleri arasında karnelerini alıyor. Liselerde de karne dağıtımı çoğunlukla 10:00 ile 12:00 aralığında yapılıyor. En net bilginin okul yönetimlerinden veya sınıf öğretmenlerinden öğrenilmesi gerekiyor.

15 TATİL NE ZAMAN?

16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak. MEB takvimine göre 15 tatil 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla öğrenciler toplam 16 gün tatil yapacak. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

