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1.700 dönümün üzerinde! Mardin'de buğday tarlaları küle döndü!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1.700 dönümün üzerinde! Mardin&#039;de buğday tarlaları küle döndü!

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dört, Derik ilçesinde de beş ayrı bölgede buğday ekili arazilerde yangın çıktı. Köylülerin desteğiyle itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangınlar ancak iki gün sonra tamamen kontrol altına alınabildi.

MİHDİ AYDOĞAN İHA- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dört, Derik ilçesinde de beş ayrı bölgede buğday ekili arazilerde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınlar rüzgârın da etkisiyle yayıldı. Köylülerin desteğiyle itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangınlar ancak iki gün sonra tamamen kontrol altına alınabildi.

JANDARMA TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

İlk belirlemelere göre 1.700 dönümün üzerinde buğday ekili arazi küle döndü. Çıkan yangınlara müdahale eden, köylülere ait iki traktör de zarar gördü. Kızıltepe Zahireciler Derneği, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yangınlara ilişkin jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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