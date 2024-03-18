18 Mart Çanakkale Zaferi en anlamlı, etkili mesajlar ve sözler 2024

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde kutlamalar ve anma törenleri yapılacak. Şehitlerimizin anıldığı bu bağımsızlık ve mücadele gününde 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri gündeme geldi.18 Mart Çanakkale Zaferi en anlamlı, etkili mesajlar ve sözler haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü her yıl kutlanan ve anma töreni düzenlenen günlerden biridir. Çanakkale, I. Dünya Savaşı Cephelerinden biridir. Boğazların kontrolü savaş açısından kritik önem taşıdığı için itilaf devletleri tarafından Çanakkale'nin geçilmemesi gerekiyordu. Nihai zafer 18 Mart 1915 tarihinde elde edildi. Bu nedenle 18 Mart her yıl Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak kutlanıyor. Bağımsızlığı temsil eden bu özel güne dair 18 Mart Çanakkale Zaferi en anlamlı, etkili mesajlar ve sözler haberimizde...

EN ANLAMLI 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

Çanakkale'de şehit düşen kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Eşsiz bir kahramanlık öyküsü olan Çanakkale, aziz milletimizin bağımsızlık tutkusu ve vatan sevgisinin en önemli örneklerinden biridir. Yokluk içinde kazanılan bu zafer her zaman bağımsızlığın temsili olmuştur. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününüzü tebrik ederim.

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, "Çanakkale ruhu, vatan sevgisinin en yüksek tezahürüdür."

Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümünde, vatanı için mücadele veren, bu uğurda canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyoruz.

Tarihi kalemle değil, kanlarıyla yazan şehitlerimizi sonsuz saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

"Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muhaberelerini kazandıran bu yüksek ruhtur" -Mustafa Kemal Atatürk