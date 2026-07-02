"Yetenek Sizsiniz" yarışmasında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Şahsın evinde gösteride kullandığı malzemeler ile kedi kumuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"YETENEK SİZSİNİZ"E KATILMIŞ

Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti.

"Yetenek Sizsiniz"le ünlenmişti! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, "Yetenek Sizsiniz" adlı televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.

"Yetenek Sizsiniz"le ünlenmişti! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı

KEDİ KUMUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

"Yetenek Sizsiniz"le ünlenmişti! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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