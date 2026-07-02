"Yetenek Sizsiniz"le ünlenmişti! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı
"Yetenek Sizsiniz" yarışmasında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Şahsın evinde gösteride kullandığı malzemeler ile kedi kumuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Bahçelievler'deki bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
- Operasyonda "Yetenek Sizsiniz" yarışmacısı Yaser Koçak gözaltına alındı.
- Aramalarda kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
- Şüpheli Yaser Koçak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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"YETENEK SİZSİNİZ"E KATILMIŞ
Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, "Yetenek Sizsiniz" adlı televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.
KEDİ KUMUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.