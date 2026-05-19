19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yılı büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor. Bu anlamlı günü paylaşmak isteyen vatandaşlar ise sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında Türk bayraklı 19 Mayıs mesajları ile bayram heyecanını sevdiklerine ulaştırıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bağımsızlık meşalesini gençliğe emanet ettiği 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümünü; Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutlanıyor. 19 Mayıs; bir milletin yeniden dirilişinin, umutla ayağa kalkışının ve istiklal mücadelesinin ilk adımıdır. Aynı zamanda bu kutlu yürüyüşün, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize duyulan güvenin en güçlü ifadesidir.İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda paylaşabileceğiniz kutlama, tebrik mesajları ve sözleri...

19 MAYIS MESAJLARI "Senin izin gençlikte, gençlik senin izinde.

107 yıldır gururla, saygıyla sevgiyle.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" "Minarelerden yükselen ezan-ı şerifin, şanlı bayrağımızın ve cennet vatanımızın bize emanet olduğu bilinciyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyor, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum." "Biliyoruz...

Bu ülkenin umudu gençlerdir.

Ve gençliğin olduğu yerde umut da vardır, mücadele de.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun"



"19 Mayıs, bir milletin yeniden ayağa kalktığı gündür.

O gün yakılan özgürlük ateşi, gençliğin bağımsızlık iradesidir." "Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir." "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı bayramda, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.Nice güçlü yarınlara… "



"Şartların mükemmel olmasını beklersen, asla başlayamazsın.

O gün ne bir ordu vardı, ne de para.

Sadece inanç vardı.. İnanç!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" "19 Mayıs, bir milletin yeniden ayağa kalktığı gün; umudun, gençlikle geleceğe emanet edildiği andır."



"Anadolu'nun işgaline karşı kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919 tüm dünyaya hiza verildiği gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

"19 Mayıs 1919;Bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlık ve istiklal meşalesinin yakıldığı bir tarihtir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor; Gençlik ve Spor Bayramı’mızı en kalbi duygularımızla kutluyoruz." "O günün gençleri İstiklal mücadelesini omuzladı, inancı büyüttü, Cumhuriyet yolunu açtı.Gençlik varsa gelecek var"

"107 yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi; bu ülkenin yarınlarını omuzlayanların yolunu aydınlatmaya devam ediyor.

Milli mücadeleyi başlatan, bu güzel topraklara bağımsızlığı armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"



"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı, millî mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

