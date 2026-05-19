Yıldız golcüsü Paul Onuachu'nun (31) forma giymediği maçlarda büyük sıkıntı çeken bordo-mavililer, Çekya'nın Viktoria Plzen takımında forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı forvet için harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'i 69 puanla 3'üncü sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Mayıs Cuma günü Antalyaspor ile final maçına çıkacak olan Trabzonspor, 2026-2027 sezonu kadro çalışmalarına erken başladı.

PISA'NIN 23'LÜK GOLCÜSÜNE KANCA

İtalyan kaynaklı haberlere göre; bordo-mavili kulüp, Pisa'nın devre arasında Viktoria Plzen'den 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında aldığı 23 yaşındaki forvet Rafiu Durosinmi için girişimlere başladı. Uzun boyu (1,92) ve güçlü fiziğiyle dikkati çeken oyuncu için kulübüyle görüşme yapıldı. Takımın yaş ortalamasını aşağı çekmek isteyen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisiyle 2030'a kadar mukavelesi bulunan oyuncuyu bonservisiyle alamazsa kiralama formülünü sunacak.

Rafiu Durosinmi (Foroğraf: Instagram)

30 MAÇTA 8 GOL

Sezonun ilk yarısını Viktoria Plzen'de geçiren Durosinmi, 18 maçta 7 gol attı. Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, Pisa'da ise yarım sezonda 12 maçta 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

