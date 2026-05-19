19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle öğrenciler ve veliler eğitim öğretim takvimini araştırmaya başladı. Bugün okullar ve kamu kurumları tatil ilan edilirken ''20 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı?'' sorusu gündeme getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 19 Mayıs Salı günü Türkiye genelinde okullarda eğitime ara verildi. Resmi tatil nedeniyle ilkokuldan liseye kadar tüm kademelerde ders yapılmadı. Peki, 20 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil kapsamında yer alması nedeniyle bugün okullar kapalı.

20 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki okullarda yeniden normal eğitim düzenine geçilecek. Öğrenciler çarşamba sabahı ders başı yapacak ve eğitim kaldığı yerden devam edecek.



19 MAYIS’TA BANKALAR, ECZANELER, NOTERLER, KARGOLAR, HASTANELER KAPALI MI?

Resmi tatil nedeniyle yalnızca okullar değil, birçok kamu kurumu da bugün hizmet vermedi. Bankalar, Borsa İstanbul, belediyeler, nüfus müdürlükleri, vergi daireleri ve adliyeler kapalı oldu.

Sağlık kuruluşlarında ise yalnızca acil servis hizmetleri kesintisiz şekilde devam etti. Aile Sağlığı Merkezleri ile hastanelerin poliklinik bölümleri resmi tatil nedeniyle hizmet vermedi. Ayrıca birçok kargo firması ve PTT şubesi de bugün kapalı. Noterler ve eczaneler de 19 Mayıs'ta kapalı.

