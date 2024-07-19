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19 Temmuz günü sabah saatlerinde Denizbank mobil uygulamasında bağlantı sorunu yaşandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
19 Temmuz günü sabah saatlerinde Denizbank mobil uygulamasında bağlantı sorunu yaşandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saatlerinde Denizbank mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan kullanıcılar çöktü mü, neden açılmıyor merak ederken teknik arızayla ilgili sosyal medyada da paylaşımlar yapıldı.

19 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde Denizbank uygulamasına giriş yapan kullanıcılar bağlantı sorunu hatasıyla karşı karşıya kalırken neden çalışmıyor araştırmaya başladı. Sorunun kısa sürede çözülmesi beklenirken son durum bilgisi bekleniyor.

DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ 19 TEMMUZ?

Bugün Denizbank mobil uygulamasında bazı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar mobil uygulamaya giriş esnasında hata ile karşılaştı.

19 Temmuz günü sabah saatlerinde Denizbank mobil uygulamasında bağlantı sorunu yaşandı - 1. Resim

Denizbank ekibi, X hesabından yaşanan sorun ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"Değerli Müşterilerimiz, Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

19 Temmuz günü sabah saatlerinde Denizbank mobil uygulamasında bağlantı sorunu yaşandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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