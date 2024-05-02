2 Mayıs akşamı oynanacak maçlar arasında Roma - Bayer Leverkusen karşılaşması yer alıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Mayıs 2024 11:58 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 11:59 - Güncelleme:

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UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde futbol heyecanı devam ederken günün karşılaşmaları da araştırılıyor. Bugün maç var mı, kimin gibi sorular da gündemde yer aldı. TFF 3. Lig play- off mücadeleleri de günün maç programında yer aldı.