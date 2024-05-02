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2 Mayıs akşamı oynanacak maçlar arasında Roma - Bayer Leverkusen karşılaşması yer alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 Mayıs akşamı oynanacak maçlar arasında Roma - Bayer Leverkusen karşılaşması yer alıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde futbol heyecanı devam ederken günün karşılaşmaları da araştırılıyor. Bugün maç var mı, kimin gibi sorular da gündemde yer aldı. TFF 3. Lig play- off mücadeleleri de günün maç programında yer aldı.

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam hangi maçlar var sorusu gündeme geldi. Avrupa Ligi'nde yarı final karşılaşmaları oynanacak. İşte fikstür...

2 Mayıs Perşembe günü oynanacak olan mücadeleler şöyle:

TFF 3. Lig Play-Off 

Ayvalıkgücü Bld. – Edirnespor | 16.00 

Turgutluspor – Efeler 09 Spor | 16.00 

Silivrispor – Kütahyaspor | 16.00

Muşspor – Yıldırımspor | 16.00

2 Mayıs akşamı oynanacak maçlar arasında Roma – Bayer Leverkusen yer alıyor - 1. Resim

Tokat Plevne – Alanya Kestel | 16.00

52 Orduspor – İnegöl Kafkas | 20.00

Karşıyaka – Anadolu Üni. | 20.00

Bornova FK – Kuşadasıspor | 20.00

Mücadelelerin hepsi TFF Youtube kanalında yayınlanacak.

2 Mayıs akşamı oynanacak maçlar arasında Roma – Bayer Leverkusen yer alıyor - 2. Resim

Suudi Arabistan Pro Lig'de ise Al Ahli ile Damac 21.00'da karşılaşacak ve S Sport Plus, Exxen ekranlarında yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final kapsamında ise 22.00'da Roma – Bayer Leverkusen (TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen) ve Marsilya – Atalanta (Exxen) karşılaşmaları oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final kapsamında ise Aston Villa – Olympiakos ve Fiorentina – Club Brugge maçları oynanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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