2024 Olimpiyat Oyunlarında okçuluk sıralama atışlarında bugün Elif Berra Gökkır yarışacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2024 09:04 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 09:15 - Güncelleme:

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Paris Olimpiyat Oyunları bu sene Paris'te gerçekleşirken tüm dünyada yakından takip ediliyor. Yarın açılış töreni ile başlayacak olan organizasyonda bugün okçuluk sıralama atışlarında Elif Berra Gökkır mücadele ederken kimdir, kaç yaşında merak edilmişti.