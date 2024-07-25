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2024 Olimpiyat Oyunlarında okçuluk sıralama atışlarında bugün Elif Berra Gökkır yarışacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 Olimpiyat Oyunlarında okçuluk sıralama atışlarında bugün Elif Berra Gökkır yarışacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paris Olimpiyat Oyunları bu sene Paris'te gerçekleşirken tüm dünyada yakından takip ediliyor. Yarın açılış töreni ile başlayacak olan organizasyonda bugün okçuluk sıralama atışlarında Elif Berra Gökkır mücadele ederken kimdir, kaç yaşında merak edilmişti.

Milli okçu Elif Berra Gökkır, 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak adından söz ettirmişti. Bugün ise 2024 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk sıralama atışlarında yarışacak. 

MİLLİ OKÇU ELİF BERRA GÖKKIR KİMDİR?

11 Ocak 2007 tarihinde dünyaya gelen isim, İstanbul'da doğdu.

2022 senesinde  Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye kupası 2. Etap yarışmasında Klasik Yay Büyük Bayan kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. 

Küçük yaşlardan itibaren başladığı okçuluk sporunda adından söz ettiren Elif Berra Gökkır, İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim aldı.

2024 Olimpiyat Oyunlarında okçuluk sıralama atışlarında bugün Elif Berra Gökkır yarışacak - 1. Resim

Yasemin Ecem Anagöz'ün ardından ikinci kadın okçu olarak anılan Gökkır, 2024 Avrupa Kıta Elemeleri Turnuvası'nda bronz madalya kazanırken Paris Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Gökkır'a tebrik mesajı şöyle olmuştu: "Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Okçuluk Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nde bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli okçumuz Elif Berra Gökkır'ı canı gönülden tebrik ediyorum. 17 yaşındaki genç sporcumuza, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Milli okçu Elif Berra Gökkır, 11 Ocak 2007 tarihinde dünyaya geldi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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