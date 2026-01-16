e-Okul karne sorgulama işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında, birinci dönem karneleri 16 Ocak Cuma günü itibarıyla öğrencilere dağıtılıyor. Karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci ile veliler, karne bilgilerini e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden dijital ortamda görüntüleyebiliyor.

Bugün karne heyecanı yaşanırken, e-Okul sistemi gündeme geldi. Dönem sonu başarı ortalamasına göre öğrenciler Takdir, Teşekkür veya Onur belgesi alacak. Notlarını dijital ortamda öğrenmek isteyen öğrenciler ise e-Karna ekranını araştırmaya başladı.

E-OKUL KARNE NOTLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

E-Okul karne ortalamasını görüntülemek isteyen öğrenciler r e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapması zorunludur. Ardından "Öğrenci numarası, öğrenci kimlik numarası ve resimdeki rakamlar” ekranından “Not Bilgisi” alanına tıklayarak sınav puanları başta olmak üzere not ortalamalarını görüntüleyebilecek.

TAKDİR, TEŞEKKÜR VE ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrencilerin dönem sonu not ortalaması 70.00-84.99 arasında ise Teşekkür belgesi 85 ve üzeri olanlar ise Takdir Belgesi almaya hak kazanır. Mevzuata göre, herhangi bir dersten yıl sonu 50’nin altında olan öğrenciler belge alamaz.

Onur Belgesi, okulların kurallarına uyan, davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan ve sosyal-bilimsel faaliyetlerine katılan öğrencilere; sınıf öğretmeni ya da okul yönetiminin değerlendirmesiyle verilir.

E-KARNE (DİJİTAL KARNE) AÇIKLANDI MI?

Pandemi döneminde karne dağıtımında yaşanabilecek riskler sebebiyle karneler geçici olarak e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden dijital ortamda paylaşılmıştı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise karne notları e-Okul'da yer almayacak. Öğrenciler ve veliler, sistem üzerinden sadece başarı belgesi durumu ile önceki yıllara ait takdir ve teşekkür belgelesini öğrenebilecek.

