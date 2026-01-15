Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni öğrenci değerlendirme sistemi, 16 Ocak karne günü yaklaşırken merak konusu oldu. ''Yeni karneler nasıl olacak?'' sorusu ise gündemde yer kazandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulamaya alınan sistemle birlikte, klasik not odaklı karne anlayışının yerini daha kapsamlı ve sürece dayalı bir değerlendirme yaklaşımı almaya başladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin imzasıyla 81 ile gönderilen resmi yazıda, güncellenen öğretim programlarının beceri temelli bir yapı üzerine inşa edildiği vurgulandı. Peki, tam olarak yeni karneler nasıl olacak, karneler değişti mi, yeni modelin detayları neler?

Yeni karneler nasıl olacak? 16 Ocak karne günü öncesi gündeme geldi!

YENİ KARNELER NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni değerlendirme yaklaşımıyla birlikte karne sistemi önemli ölçüde değişti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin sadece sınav notları değil, yıl boyunca gösterdikleri akademik, sosyal ve duygusal gelişim de dikkate alınıyor. Yeni modelde bazı sınıf düzeylerinde klasik karne uygulaması devam ederken, bazı sınıflarda gelişim raporu olacak.

4.⁠ ⁠SINIFLAR KARNE ALACAK MI?

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 4. sınıf öğrencilerine karne verilmeye devam edilecek. 4. sınıflar not sisteminin uygulandığı sınıf grupları arasında yer aldığı için dönem sonunda karnelerini alacak.

KARNE SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞİYOR?

Yeni sistemle birlikte not odaklı değerlendirme anlayışından uzaklaşılması hedefleniyor. Öğrencilerin derslerde kazandıkları beceriler, kavramsal öğrenmeleri ve sosyal-duygusal gelişimleri daha görünür hale getiriliyor. Öğretmenler, öğrencilerin yıl içindeki ilerlemesini düzenli olarak sisteme işliyor ve değerlendirme süreci tek bir sınav sonucuna bağlı kalmadan yürütülüyor.

GELİŞİM RAPORU UYGULAMASI HANGİ SINIFLARDA VAR?

Gelişim raporu uygulaması okul öncesi eğitim kurumlarında beceri edinim ve gelişim raporu olarak uygulanıyor. İlkokul birinci ve ikinci sınıflarda ise karne yerine öğrencilerin öğrenme sürecini detaylı şekilde gösteren gelişim raporları veriliyor.

Ortaokul 5 ve 6. sınıflar ile lise hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda karne uygulaması sürerken, ikinci dönem sonunda bu öğrencilere karneyle birlikte gelişim raporu da sunulması planlanıyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Karnelerin alınmasının ardından öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak. Sömestr tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

