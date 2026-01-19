EKPSS tercih başvurularının son gününde gözler sonuç tarihine çevrildi. Tercih süreci ardından kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Peki, kura takvimi belli oldu mu? 2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başladı. 8 Ocak’ta başlayan tercih süreci, 19 Ocak saat 23.59’da sona erecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar ise EKPSS kura takvimine odaklandı.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAJK?

Geçtiğimiz yıl EKPSS kapsamında yapılan başvurular 27 Ocak’ta tamamlanmış, yerleştirme sonuçları ise 12 Şubat’ta adayların erişimine açılmıştı. Geçen yılki takvim dikkate alındığında, 2026 yılına ait EKPSS yerleştirme sonuçlarının 4 Şubat 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.







EKPSS KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edinecekler

Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğrenecekler.

