2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) başvurularına ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Binlerce kişi, "Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın beklenen sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM, 2026 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY), başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Kariyerine Gelir İdaresi'nde yön vermek isteyen adaylar için ön başvuru ekranı erişime açıldı. İşte, ÖSYM'nin takvimine göre 2026-GUY başvuru ekranı ve sınav tarihine dair tüm detaylar...

2026 GUY başvuruları başladı! Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman?

2026 GUY SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) sınavı 7 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav saati ve oturum bilgileri, sınav giriş belgeleriyle birlikte daha sonra duyurulacaktır.

GUY BAŞVURU TARİHLERİ

2026 GUY sınavı için ön başvurular 14-21 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Ön başvuru yapan adaylar arasından, atama yapılacak kadronun en fazla beş katı aday sıralamaya girecek.

Ön başvuru sürecinin ardından sıralamaya giren adaylar, nihai başvurularını 2-5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

GUY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 14 Ocak 2026 saat 10.00'da itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanarak gerçekleştirebilecek.

2026 GUY KILAVUZU

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-GUY Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemesi gerekmektedir.

2026-GUY:Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

