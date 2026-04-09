2026 MEB EKYS sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları erişime açılırken adaylar ÖSYM sonuç ekranı üzerinden sorgulama işlemlerini araştırıyor. İşte, 2026 MEB EKYS sonuçları...

15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen MEB EKYS sınavının ardından adayların merakla beklediği sonuçlar yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası EKYS sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceği gündeme geldi.

2026 MEB EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi duyuruya göre 2026 MEB EKYS sonuçları 9 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Sınavın değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların sonuçları ilan edildi.

EKYS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, EKYS sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sonuçlara erişim için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sonuç ekranında adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte sınav puanları da yer alıyor.

EKYS ÖSYM SONUÇ EKRANI

EKYS sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar, ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” adresine giriş yaparak ilgili ekrana ulaşabiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonuç bilgileri detaylı şekilde görüntülenebiliyor.

