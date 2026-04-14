Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için 2026 yılına ait tarihler netleşti. 2026-YDS/1 sonuç tarihi açıklanırken 2026-YDS/2 ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak soruları da gündeme getirildi.

2026-YDS/1 sonuç tarihi açıklandı! 2026-YDS/2 ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026-YDS/1 sınavının ardından adayların gözü sonuç tarihine çevrildi. 5 Nisan 2026 tarihinde yapılan sınavın sonuçları 30 Nisan 2026’da erişime açılacak. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.

2026-YDS/2 NE ZAMAN, BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yılın ikinci YDS oturumu için takvim de netleşti. 2026-YDS/2 sınavı 22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav için başvuru süreci 30 Eylül 2026’da başlayacak ve 8 Ekim 2026’ya kadar devam edecek.

Başvuru dönemini kaçıran adaylar için 14 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru imkanı sunulacak. Sınavın sonuçları ise 10 Aralık 2026’da açıklanacak.

