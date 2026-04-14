Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etme suçlamasıyla yargılandığı davada çıkan kararı açıkladı. Kılıçdaroğlu, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
- Kılıçdaroğlu hakkında 9 Mart 2014'te Mersin mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle dava açılmıştı.
- 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan yargılanan Kılıçdaroğlu, 11 ay 20 gün hapis cezası aldı.
- Kılıçdaroğlu'nun yargılanma süreci 2023 genel seçimlerinden sonra dokunulmazlığının kalkmasıyla başladı.
- Kılıçdaroğlu, savunmasında, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı, onlara inandığım için hata ettim' ifadelerini kullanmıştı.
9 Mart 2014'te Mersin mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözler nedeniyle, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.
2023 genel seçimlerinden sonra dokunulmazlığının kalkmasıyla birlikte yargılama süreci başlayan dava kapsamında Kılıçdaroğlu 8 sayfalık savunmasında, "Ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil, tarihe not düşmek için geldim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı, onlara inandığım için hata ettim. Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim" demişti.