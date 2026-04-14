TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etme suçlamasıyla yargılandığı davada çıkan kararı açıkladı. Kılıçdaroğlu, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

9 Mart 2014'te Mersin mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözler nedeniyle, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NA HAPİS CEZASI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etme suçlamasıyla yargılandığı davada çıkan kararı açıkladı. Kılıçdaroğlu, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2023 genel seçimlerinden sonra dokunulmazlığının kalkmasıyla birlikte yargılama süreci başlayan dava kapsamında Kılıçdaroğlu 8 sayfalık savunmasında, "Ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil, tarihe not düşmek için geldim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı, onlara inandığım için hata ettim. Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim" demişti.

