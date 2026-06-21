YKS'ye geri sayımın sona ermesinin ardından milyonlarca adayın gözü sonuç takvimine çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan öğrenciler, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecekleri tarihi araştırıyor. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS maratonu 20 ve 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen oturumlarla tamamlanıyor. Temel Yeterlilik Testi'nin ardından bugün, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi'ne girecek öğrenciler, 2026 YKS sonuç tarihini araştırıyor.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarına aynı gün erişebilecek.

Bu yıl YKS'ye yoğun katılım gerçekleşti. ÖSYM verilerine göre Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 428 bin 625 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday ve İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday başvurdu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih süreci de başlayacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin ayrıca tercih takvimini duyurması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar temmuz ayında açıklanmış, tercih süreci ise ağustos ayının ilk günlerinde başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması öngörülüyor.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT sonuç tarihi

YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabilecek.

Sonuç sorgulama işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve sonuç açıklama ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Bu nedenle öğrencilerin açıklama tarihinden itibaren elektronik ortamda sonuçlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

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