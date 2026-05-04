Türkiye genelinde çok sayıda il için “sarı kodlu” uyarı verildi. Uyarı listesinde yer alan 26 ilde sağanak yağış, gök gürültüsü ve yer yer kar yağışı gibi olumsuz hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar ''Yağışlar devam edecek mi, bu hafta hava nasıl olacak?'' sorularını da gündeme getirdi. İşte Meteoroloji verileri ve hava durumu tahminleri...

Doğu Akdeniz hattında yağışların etkisi daha belirgin olacak. Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Mersin’in doğu kesimleri ve Kahramanmaraş’ın güneybatı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Batı Karadeniz bölgesinde ise yağışların gece saatlerinden itibaren başlayarak gün içinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilecek. Peki, yağışlar devam edecek mi, bu hafta hava nasıl olacak?

26 il için sarı kodlu uyarı! Yağışlar devam edecek mi, bu hafta hava nasıl olacak?

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Haftanın ilk günlerinde birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmeye devam edeceği öngörülüyor. Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz hattında yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı, bazı yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.

Yağışların çarşamba gününden itibaren bazı bölgelerde zayıflaması ve ülke genelinde sıcaklıkların artmaya başlaması bekleniyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın ilk yarısında yağışlı ve yer yer fırtınalı hava koşulları etkili olurken, ilerleyen günlerde batı kesimlerden başlayarak daha parçalı bulutlu bir gökyüzüne geçiş bekleniyor.

Sıcaklıkların batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde ise yer yer daha düşük seyredeceği tahmin ediliyor. İç ve batı bölgelerde hafta ortasından itibaren hava şartlarında kademeli bir iyileşme öngörülüyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER HANGİLERİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Bazı illerde kuvvetli sağanak için uyarı yapılırken, yüksek rakımlı bölgelerde kar ve karla karışık yağmur ihtimali söz konusu. Sarı kodlu uyarı verilen iller ise; Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Denizli, Hatay, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Zonguldak, Yalova, Osmaniye, Afyonkarahisar, Aydın, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Mersin, Kastamonu, Kütahya, Kahramanmaraş, Uşak, Bartın, Karabük ve Düzce.



