Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi?

29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi?
Resmi Tatil, Zafer Bayramı, 30 Ağustos, Tatil Planı, Bayram, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ağustos ayında çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de "29 Ağustos yarım gün mü, yoksa resmi tatil mi?" sorusu oluyor. İzinlerini 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleştirmek isteyenler bu sorunun cevabını arıyor. Bu sene 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiği de soruşturuluyor, işte detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaştı. O gün resmi tatil "29 Ağustos tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?" soruları internette aranıyor. Tatil planı yapanların yakından takip ettiği bayramlar öncesi ve sonrası ile de dikkat çekiyor. Peki bu sene 30 Ağustos hangi güne denk geliyor. İşte kafalarda soru işaretine sebep olan tüm bu soruların cevapları. 

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene olduğu gibi bu sene de tüm yurtta coşku ile kutlanacak. 30 Ağustos aynı zamanda resmî tatildir. 

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. Çalışanlar ise tatili uzatmak için 29 Ağustos'un yarım gün olup olmadığını merak ediyor. 

29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi? - 1. Resim

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle, gözler bayram öncesindeki son mesai günü olan 29 Ağustos Cuma'ya çevrildi. Fakat 29 Ağustos Cuma günü resmi tatil değildir. Yarım gün tatil de sayılmıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 2 haftada ilk ayrılık! Yeni teknik direktör belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Grev yarın var mı? 19 Ağustos memurların çalışma durumu - HaberlerGrev yarın var mı? 19 Ağustos memurların çalışma durumuYasak Elma dizisindeki Erim neden değişti? - HaberlerYasak Elma dizisindeki Erim neden değişti?İlkokul kayıtları ve nakilleri ne zaman açılacak? 2025 MEB okul kayıt tarihleri - Haberlerİlkokul kayıtları ve nakilleri ne zaman açılacak? 2025 MEB okul kayıt tarihleri2025 Safer ayı ne zaman bitiyor? - Haberler2025 Safer ayı ne zaman bitiyor?1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İlkokul uyum haftası tarihi - Haberler1. sınıflar okula ne zaman başlıyor?Star TV'de Aramızda Kalsın neden yok? - HaberlerStar TV'de Aramızda Kalsın neden yok?
Sonraki Haber Yükleniyor...