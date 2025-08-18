29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaştı. O gün resmi tatil "29 Ağustos tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?" soruları internette aranıyor. Tatil planı yapanların yakından takip ettiği bayramlar öncesi ve sonrası ile de dikkat çekiyor. Peki bu sene 30 Ağustos hangi güne denk geliyor. İşte kafalarda soru işaretine sebep olan tüm bu soruların cevapları.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene olduğu gibi bu sene de tüm yurtta coşku ile kutlanacak. 30 Ağustos aynı zamanda resmî tatildir.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. Çalışanlar ise tatili uzatmak için 29 Ağustos'un yarım gün olup olmadığını merak ediyor.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle, gözler bayram öncesindeki son mesai günü olan 29 Ağustos Cuma'ya çevrildi. Fakat 29 Ağustos Cuma günü resmi tatil değildir. Yarım gün tatil de sayılmıyor.