Yılbaşı yaklaşırken alışveriş planı yapanlar, 31 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 tarihlerinde alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığını ve kapanış saatlerini araştırıyor. Özellikle resmi tatil olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü AVM'lerin çalışma saatleri merak ediliyor.

Yeni yılın hafta içine denk gelmesiyle birlikte yılbaşı günü alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gözü AVM’lerin çalışma saatlerine çevrildi. 31 Aralık’ta normal mesai uygulanıp uygulanmadığı ve 1 Ocak’ta AVM’lerin kaçta açılıp kapandığı, yılbaşı öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

31 ARALIK AVM’LER KAÇA KADAR AÇIK?

31 Aralık 2025 Salı günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle Türkiye genelindeki alışveriş merkezlerinin büyük çoğunluğu normal çalışma düzenine devam ediyor. AVM’lerde mağazalar genellikle sabah 10.00’da açılıyor ve akşam 22.00’ye kadar hizmet veriyor.

Ancak bazı alışveriş merkezleri, yılbaşı gecesi yoğunluk ve organizasyon planlaması nedeniyle kapanış saatlerinde küçük değişiklikler yapabiliyor. Özellikle büyük şehirlerdeki AVM’lerde, 31 Aralık akşamı saat 21.00 veya 22.00 itibarıyla mağazaların kademeli olarak kapanması söz konusu olabilir. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanızı öneririz.

1 OCAK’TA AVM’LER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

1 Ocak 2026 Perşembe günü yılbaşı nedeniyle resmi tatil olarak kabul ediliyor. Buna rağmen alışveriş merkezleri genel uygulamada kapalı olmuyor ve ziyaretçilere hizmet vermeye devam ediyor. Ancak resmi tatil nedeniyle açılış saatleri normal günlere kıyasla farklılık gösterebilir. Kesin saat bilgisi için gidilecek alışveriş merkezinin resmi internet sitesi ya da iletişim hattından bilgi alınması öneriliyor.

