Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle netleşti. Enflasyon farkının kesinleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranı da belli oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaşları enflasyon farkıyla birlikte kaç TL'ye yükseldi? İşte zamlı maaşlar ve tüm ayrıntılar...

Memur ve emeklinin temmuz zammı için geri sayım sona erdi. Milyonlara yapılacak zam oranı, 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon verileri esas alınarak belirlendi. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam almaya hak kazandı. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşmeden kaynaklanan zam ile enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplandı.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Haziran verisinin eklenmesiyle birlikte 2026 yılının ocak-haziran dönemini kapsayan altı aylık enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak hesaplandı.

Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında 2,96, mart ayında 1,94, nisan ayında 4,18, mayıs ayında 1,71 ve haziran ayında 0,99 olarak gerçekleşen enflasyon oranları, temmuz ayında uygulanacak maaş artışlarının hesaplanmasında esas alındı.

6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ile birlikte memmur maaşları belli oldu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından yapılan hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerinin temmuz ayındaki toplam maaş artışı yüzde 13,52 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamına girmediği için doğrudan altı aylık TÜFE oranında zam alacak. Buna göre bu kapsamdaki emeklilerin temmuz ayı maaş artış oranı yüzde 17,76 olarak uygulanacak.

Açıklanan zam oranları doğrultusunda en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya, en düşük memur maaşının ise 70 bin 257 liraya yükselmesi bekleniyor.

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