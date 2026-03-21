A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu çıktı!
Perşembe günü raflarda yerini alacak yeni aktüel katalogla birlikte A101’de teknoloji ürünlerinden mutfak eşyalarına, küçük ev aletlerinden bahçe ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicilerle buluşacak. İndirimli aktüel ürünler kataloğu 26 Mart Perşembe günü raflarda yerini almadan önce açıklandı.
A101 market raflarında her Perşembe klasikleşen indirimkleri, 26 Mart 2026 tarihinde de hız kesmeden devam ediyor. Yeni haftanın "Aldın Aldın" kataloğuyla birlikte tüketiciler, televizyonlardan beyaz eşyaya, bahçe ekipmanlarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede uygun fiyatlı alışveriş yapma imkanı bulacaklar.
A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?
Çaykur Tiryaki Çayı 5 KG 1.175 TL
6x1 1L Su 95 TL
Acılı Şalgam Suyu 2L 79,50 TL
Avova Maden Suyu 69,50 TL
10 KG Toz Deterjan 319 TL
Yüzey Temizleyici 2,5L 94,75 TL
Konsantre Yumuşatıcı 1200 ml 95 TL
Çocuk Bezi Çeşitleri 439 TL
Bulaşık Kurutma Matı 89 TL
Beauty Satiny Mat Ruj 179 TL
Likit Allık 179 TL
58" UHD Smart TV 32.999 TL
50" QLED Tv 28.999 TL
55" 4K Whale TV 17.999 TL
55" Frameless Ultra HD QLED Google TV 18.999 TL
43" Full HD Google TV 9.999 TL
Oyuncu Koltuğu 3.199 TL
Oyuncu Masası 2.299 TL
Kablosuz Hoparlör 1.399 TL
Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 499 TL
Bluetooth Kulaklık 479 TL
Beyaz Cam Ankastre Set 8.799 TL
Buzdolabı 22.999 TL
Mantar LED Masa Lambası 379 TL
Multi Blender Seti 2.299 TL
Cam Çay Makinesi 1.799 TL
Şarjlı Rondo 499 TL
Dijital Tost Makinesi 4.399 TL
Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 349 TL
RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL
Elektrikli Üfleyici 2.749 TL
Şarjlı Polisaj Makinesi 849 TL
Dalgıç Su Pompası 1.799 TL
Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 17.499 TL
Otomatik Budama Makası 1.699 TL
5 Parça Çekmece İçi Organizeri 79,50 TL
Kat Kat Organizer Sepet 3'lü 109 TL
Büyük Kozmetik Organizeri 589 TL
3 Çekmeceli Mini Organizer 49,50 TL
Metal Banyo/ Mutfak Rafları 149 TL
Makyaj Organizeri Büyük Set 169 TL
Cam Banyo Seti 199 TL
Arda Türkmen Ölçü Bardağı 3'lü 89,50 TL
Arda Türkmen Baharatlık Seti 4'lü 229 TL
Kristalin Ayaklı Kare Servis Tabağı 299 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü 249 TL
Sürgülü Bulaşıklık 199 TL
Kek Kalıbı Çeşitleri 249 TL
Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 169 TL
Hazneli Rende 99,50 TL
Porselen Yemek Tabağı 69,50 TL
Porselen Pasta Tabağı 69,50 TL
Porselen Kase 69,50 TL
Porselen Servis Tabağı 69,50 TL
Pamuklu Desenli Halı 699 TL
Kilim 249 TL
Tek Kişilik Battaniye 449 TL
Kadın Çift Tokalı Terlik 99,50 TL
Kurulama Bezi 5'li 89,50 TL
Çift Kişilik Yorgan 899 TL
Çift Kişilik Battaniye 549 TL
Kutu Oyunu Stick Game 189 TL
Barbie ve Teresa'nın Dostluk Tarifi 399 TL
1000 Parça Puzzle 85 TL
Oyuncak Mini İş Araçları 12'li 329 TL