Perşembe günü raflarda yerini alacak yeni aktüel katalogla birlikte A101’de teknoloji ürünlerinden mutfak eşyalarına, küçük ev aletlerinden bahçe ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicilerle buluşacak. İndirimli aktüel ürünler kataloğu 26 Mart Perşembe günü raflarda yerini almadan önce açıklandı.

A101 market raflarında her Perşembe klasikleşen indirimkleri, 26 Mart 2026 tarihinde de hız kesmeden devam ediyor. Yeni haftanın "Aldın Aldın" kataloğuyla birlikte tüketiciler, televizyonlardan beyaz eşyaya, bahçe ekipmanlarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede uygun fiyatlı alışveriş yapma imkanı bulacaklar.

A101de bu hafta hangi ürünler indirimde? Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu çıktı!

A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Çaykur Tiryaki Çayı 5 KG 1.175 TL

6x1 1L Su 95 TL

Acılı Şalgam Suyu 2L 79,50 TL

Avova Maden Suyu 69,50 TL

10 KG Toz Deterjan 319 TL

Yüzey Temizleyici 2,5L 94,75 TL

Konsantre Yumuşatıcı 1200 ml 95 TL

Çocuk Bezi Çeşitleri 439 TL

Bulaşık Kurutma Matı 89 TL

Beauty Satiny Mat Ruj 179 TL

Likit Allık 179 TL

58" UHD Smart TV 32.999 TL

50" QLED Tv 28.999 TL

55" 4K Whale TV 17.999 TL

55" Frameless Ultra HD QLED Google TV 18.999 TL

43" Full HD Google TV 9.999 TL

Oyuncu Koltuğu 3.199 TL

Oyuncu Masası 2.299 TL

Kablosuz Hoparlör 1.399 TL

Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 499 TL

Bluetooth Kulaklık 479 TL

Beyaz Cam Ankastre Set 8.799 TL

Buzdolabı 22.999 TL

Mantar LED Masa Lambası 379 TL

Multi Blender Seti 2.299 TL

Cam Çay Makinesi 1.799 TL

Şarjlı Rondo 499 TL

Dijital Tost Makinesi 4.399 TL

Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 349 TL

RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL

Elektrikli Üfleyici 2.749 TL

Şarjlı Polisaj Makinesi 849 TL

Dalgıç Su Pompası 1.799 TL

Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 17.499 TL

Otomatik Budama Makası 1.699 TL

5 Parça Çekmece İçi Organizeri 79,50 TL

Kat Kat Organizer Sepet 3'lü 109 TL

Büyük Kozmetik Organizeri 589 TL

3 Çekmeceli Mini Organizer 49,50 TL

Metal Banyo/ Mutfak Rafları 149 TL

Makyaj Organizeri Büyük Set 169 TL

Cam Banyo Seti 199 TL

Arda Türkmen Ölçü Bardağı 3'lü 89,50 TL

Arda Türkmen Baharatlık Seti 4'lü 229 TL

Kristalin Ayaklı Kare Servis Tabağı 299 TL

Bambu Kesme Tahtası 3'lü 249 TL

Sürgülü Bulaşıklık 199 TL

Kek Kalıbı Çeşitleri 249 TL

Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 169 TL

Hazneli Rende 99,50 TL

Porselen Yemek Tabağı 69,50 TL

Porselen Pasta Tabağı 69,50 TL

Porselen Kase 69,50 TL

Porselen Servis Tabağı 69,50 TL

Pamuklu Desenli Halı 699 TL

Kilim 249 TL

Tek Kişilik Battaniye 449 TL

Pamuklu Desenli Halı 699 TL

Kadın Çift Tokalı Terlik 99,50 TL

Kurulama Bezi 5'li 89,50 TL

Çift Kişilik Yorgan 899 TL

Çift Kişilik Battaniye 549 TL

Kutu Oyunu Stick Game 189 TL

Barbie ve Teresa'nın Dostluk Tarifi 399 TL

1000 Parça Puzzle 85 TL

Oyuncak Mini İş Araçları 12'li 329 TL

