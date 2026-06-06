Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 15 bin personel alımı için başvuru takvimi netleşti. Adliyeler, ceza infaz kurumları ve icra dairelerinde görev almak isteyen adaylar, yayımlanacak ilan detayları ve başvuru şartlarına odaklandı.

Adalet teşkilatında istihdam edilmek isteyen binlerce adayın beklediği personel alımı sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un duyurduğu 15 bin personel alımı kapsamında başvuru tarihleri ve kadro dağılımı belli oldu.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak 15 bin personel alımı için başvuru süreci 7 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 22 Haziran 2026 tarihine kadar e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam müjdesi kapsamında adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacağını duyurdu.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Takvim belli oldu

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 15 bin kişilik kadronun büyük bölümü adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek personellerden oluşacak.

Kadro dağılımına göre 8 bin sözleşmeli personel adliyelerde istihdam edilecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 6 bin 100 personel görev alacak. Ayrıca 900 kişilik icra katibi kadrosu için de alım yapılacak.

Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli, mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, teknisyen, büro personeli, hemşire, sosyal çalışmacı ve 44 farklı ünvanda personel alımı yapılacak.

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