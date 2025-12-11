Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’nde bu akşam karşılaşacağı AEK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar merak ediliyor. Grubun lideri olarak 5. haftaya giren kırmızı-beyazlı ekip sahasında ağırlayacağı AEK ekibini mağlup ederek son 8 hedefini garantilemek istiyor.

Samsunspor bu sezon ilk kez yer aldığı Konferans Ligi’nde şimdiye kadar yenilgi yüzü görmedi. Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek başlayan Samsunspor, Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans karşılaşmalarından 3-0’lık galibiyetlerle ayrıldı. Breidablik deplasmanında ise sahadan 2-2 eşitlikle ayrılan Samsunspor, topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Grup aşamasındaki son maç ise Almanya temsilcisi Mainz 05’e karşı oynanacak.

AEK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar? Samsunspor maçı öncesi araştırılıyor

AEK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

AEK Yunanistan’ın futbol kulüplerinden biridir. Atina merkezli sarı-siyahlı ekip bu akşam Samsunspor ile karşılaşacak.

AEK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar? Samsunspor maçı öncesi araştırılıyor

AEK HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Yunanistan temsilcisi AEK ülkenin en üst seviye organizasyonu olan Yunanistan Süper Ligi’nde mücadele ediyor. Her sezon şampiyonluk yarışının içinde bulunan AEK maçlarını Atina’daki modern Ayasofya Stadyumu’nda oynuyor.

AEK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar? Samsunspor maçı öncesi araştırılıyor

AEK KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Yunanistan ekibi AEK’in güncel kadro değeri 69.98 milyon euro olarak hesaplanıyor. Kulübün 32 oyuncudan oluşan kadrosunda yaş ortalaması 28.3 seviyesinde.

Takımın yüzde 68.8’i yabancı futbolculardan oluşurken güncel A Milli oyuncu sayısı ise 11 olarak görülüyor. AEK iç saha maçlarını 32.500 kapasiteli OPAP Arena’da oynuyor. Son verilere göre kulübün güncel transfer bilançosu -7.45 milyon euro civarı.

AEK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar? Samsunspor maçı öncesi araştırılıyor

AEK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Samsunspor’un Konferans Ligi mücadelesinde karşılaşacağı AEK maçı bugün oynanacak. Mücadele saat 20.45’te TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası