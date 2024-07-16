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Aile Destek Paketi kapsamında bu ayın ödemeleri hesaplara geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aile Destek Paketi kapsamında bu ayın ödemeleri hesaplara geçti
Aile Destek Paketi, Aile Destek Ödemeleri, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca vatandaşın gözü aile destek paketi ödemelerinde yer alırken 12 ayın dolmasının üzerine aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı araştırıldı. Geçtiğimiz günlerde aylık ödemenin yapıldığını Bakan Göktaş duyurdu. 850 ile 1.250 TL aralığında yapılan ödemelerin son tarihi...

Aile Destek Paketi kapsamında gerçekleştirilen ödemelerde 850 ile 1.250 TL aralığında ödeme yapılırken temmuz ayıyla beraber aile destek ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı araştırıldı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?

12 aylık ödeme dönemi olan aile destek paketinde son ödeme haziran ayı olurken temmuz ayındaki ödeme ile son bulması bekleniyorken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile Destek Paketi kapsamında bu ayın ödemeleri hesaplara geçti - 1. Resim

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapıldığını açıklarken şu açıklamayı yaptı:

 “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yaptık” diye konuştu.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat şartlarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, “Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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