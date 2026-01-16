Aile Şerefi filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2024 yapımı Ailenin Şerefi filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Ailenin Şerefi filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği Ailenin Şerefi filmin başrolünde Halil İbrahim Kurum yer alıyor. Midyat'ın tarihi mekanlarında çekilen filme dair detaylar arama motorlarında sorgulatılıyor.

AİLENİN ŞEREFİ OYUNCULARI KİMLER?

Ailenin Şerefi filmi oyuncuları arasında, Halil İbrahim Kurum, Melis Tüzüngüç, Gürsu Gür, Selahattin Taşdöğen, Aslı Samat, Cem Cücenoğlu, Nilüfer Kılıçarslan, Gözde Demirtaş, Berat Hekim ve Buse Özcan’ın yer alıyor.

AİLENİN ŞEREFİ KONUSU NE?

Şeref, tüm hayatı boyunca ailesini arar ve onları bulduğunda hayatı tamamen değişir. Aslında Midyat'ta saygın bir ailenin çocuğudur. Babası atılan iftiranın ardından cezaevine düşer. Bu nedenle aşiretin tüm sorumluğunu üstlenir. Öte yandan da babasını kurtarmaya çalışır. Şeref'in başına gelen komik olaylar izleyiciye aktarılır.

