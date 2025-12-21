Üç ayların başlamasıyla birlikte oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 21 Aralık 2025 tarihine ait akşam ezanı saatlerini araştırıyor. Akşam ezanı saati illere göre farklılık gösteriyor. Peki, bugün oruç saat kaçta açılacak? İftara kaç saat var?

Üç ayların ilk gününde ibadetlerine yönelen milyonlarca kişi, “Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?” sorusuna cevap arıyor. 21 Aralık 2025 Pazar günü için imsak ve iftar vakitleri, resmi namaz vakitleri takvimine göre belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde iftar saatleri farklılık gösteriyor.

21 ARALIK AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

21 Aralık 2025 tarihinde akşam ezanı, bulunduğunuz ile göre farklı saatlerde okunuyor. Akşam ezanı ile birlikte iftar vakti girerken, oruçlar da akşam ezanıyla birlikte açılıyor.

Üç ayların ilk gününe denk gelen bu tarihte özellikle bu günü oruçlu geçiren vatandaşlar, ezan saatlerini yakından takip ediyor. Günlerin kısalmaya devam etmesiyle birlikte akşam ezanı saatleri de erken vakitlere çekilmiş durumda.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLER İFTAR VAKİTLERİ

21 Aralık 2025 Pazar günü için bazı büyük illerdeki iftar saatleri şöyle:

İstanbul İftar saati 17.47

Ankara İftar saati 17.35

İzmir İftar saati 18.02

Bursa İftar saati 17.49

Kocaeli İftar saati 17.44

Malatya iftar saati: 17.17

Adana iftar saati: 17.33

Antalya iftar saati: 17.52

21 ARALIK DİĞER İLLERİN İFTAR VAKİTLERİ

