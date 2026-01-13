Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşılaşmasına geri sayım başladı. Öncesinde maçın başlama saati, yayın bilgileri ve müsabakaya ilişkin detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?

Türkiye Kupası’nda grup aşamasının ikinci haftasında Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki takım da grupta avantaj sağlamak amacıyla sahaya çıkarken, karşılaşmaya dair resmi maç programı ve şifresiz yayın bilgileri de netlik kazandı.

ALANYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, 13 Ocak 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 13.00’te başlayacak ve Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, A Grubu’ndaki puan dengelerini doğrudan etkileyecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. Ev sahibi ekip Alanyaspor, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedeflerken, Fatih Karagümrük ise deplasmandan puanla dönerek avantaj sağlamayı amaçlıyor. Maçın, iki takımın kupa performansı açısından belirleyici olması bekleniyor.

ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ)

Alanyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak Türkiye Kupası karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

