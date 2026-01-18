Trendyol Süper Lig’de ikinci yarı heyecanı Alanya’da başlıyor. Şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Fenerbahçe, sezonun ikinci devresindeki ilk maçında Corendon Alanyaspor’a konuk olacak. Taraftarlar ise ''Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Süper Lig’de ilk yarıyı mağlubiyet yaşamadan tamamlayan Fenerbahçe, devre arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmalarında da başarılı bir grafik sergileyerek kupayı müzesine götürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı lacivertliler, lige 39 puanla ikinci sırada giriyor. Son iki lig maçını kazanarak moral depolayan Fenerbahçe, Alanya deplasmanından da üç puanla dönmek istiyor. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadı’nda oynanacak Alanyaspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI YAYIN ŞİFRESİZ Mİ?

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan lig mücadelesi şifreli yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin beIN SPORTS aboneliğine sahip olması gerekiyor.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de ikinci yarının açılış haftasında oynanacak Alanyaspor Fenerbahçe maçı 18 Ocak Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Kritik karşılaşmada düdüğü hakem Mehmet Türkmen çalacak.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan, Augusto, Yusuf, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko

