Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına Alanya deplasmanında başlayacak. Taraftarlar ''Alanyaspor Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' sorusunun cevabını araştırırken karşılaşma öncesinde sarı lacivertli ekibin kamp kadrosu netleşti.

Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması için geri sayım başladı! Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertli ekipte kamp kadrosuna dahil edilen isimler arasında tecrübeli ve genç oyuncular bir arada yer aldı. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden Levent Mercan, Sebastian Szymanski ve Archie Brown maç kadrosunda yer almadı. Bu isimlere ek olarak Youssef En-Nesyri milli takım süreci nedeniyle Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.

Cezalı oyuncu ekipte yok fakat bazı oyuncular sarı kart sınırında bulunuyor. Anthony Musaba ve Edson Alvarez, Alanyaspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki lig maçında cezalı duruma düşecek. Sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olan Archie Brown da ceza sınırında yer alan isimler arasında bulunuyor.

ALANYASPOR FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.

