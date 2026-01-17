Trendyol Süper Lig’de ikinci yarı heyecanı RAMS Park’ta başlıyor. Lider Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yi konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipteki eksikler, sakat ve cezalı oyuncular ile muhtemel ilk 11 kadroları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip ligde geride kalan 17 haftada topladığı 42 puanla zirvede bulunuyor. Sezon boyunca istikrarlı bir performans ortaya koyan Galatasaray, en yakın rakibinin 3 puan önünde ikinci yarıya lider giriyor. Galatasaray kendi sahasında oynadığı lig maçlarında ise uzun süredir mağlubiyet yüzü görmedi. Son iç saha yenilgisini 2024 yılında yaşayan sarı-kırmızılılar RAMS Park’ta çıktığı 27 lig maçında rakiplerine boyun eğmedi. Peki, Galatasaray Gaziantep maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

Galatasaray Gaziantep maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu!

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Galatasaray Gaziantep maçı eksikler ve cezalı ve sakat oyuncular merak konusu. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan Lucas Torreira maç kadrosunda yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımlarında bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Sara, Wilfried Singo ve Arda Ünyay da Gaziantep FK karşısında görev alamayacak isimler arasında bulunuyor.

Galatasaray Gaziantep maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu!

Gaziantep FK cephesinde ise Kozlowski, Mbakata, Ali Ablak ve Abena sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak. Rodrigues, Camara ve Tayyip Talha Sanuç kart cezaları sebebiyle Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray Gaziantep maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu!

GALATASARAY GAZİANTEP İLK 11 (MUHTEMEL)

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Mujakic, Nazım, Melih, Gassama, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Bayo

Galatasaray Gaziantep maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu!

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gaziantep maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma RAMS Park’ta oynanacak.

Galatasaray Gaziantep maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu!

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası