Alanyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası "Alanyaspor teknik direktörü kim" merak edildi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyasporun teknik direktörü Türkiye'de futbolseverlerin yakından tanıdığı Portekizli çalıştırıcı Joao Pereira'nın kariyer yolculuğu ve teknik adamlık serüveni futbol dünyasında geniş yankı buldu.

Hem futbolculuk döneminde hem de antrenörlük kariyerinde önemli başarılara imza atan Joao Pereira Alanyaspor teknik direktörü olarak görev yapıyor. göreve gelmesiyle birlikte, Akdeniz ekibinin yeni oyunu yakından takip edilmeye başlandı. Geçmişte Türkiye'de uzun yıllar forma giyen ve taraftarların sevgisini kazanan teknik direktörün, Alanyaspor'daki hedefleri ve oyun anlayışı spor kamuoyunda yakından takip ediliyor.

ALANYASPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Alanyaspor'un teknik direktörlük koltuğunda, Portekiz futbolunun tanıdık ismi Joao Pereira oturuyor. Futbolculuk yıllarında hırslı yapısıyla tanınan Pereira, antrenörlük kariyerine başladıktan kısa süre sonra Türkiye’ye bu kez teknik adam olarak döndü.

Alanyasporun teknik direktörü kim, nereli? Joao Pereira kariyerine dair merak edilenler

JOAO PEREİRA KİMDİR?

25 Şubat 1984 yılında doğan Joao Pereira, Portekizli eski milli futbolcudur. Futbol kariyerine profesyonel olarak 2003 yılında Benfica'da başladı ve Gil Vicente, Braga, Sporting, Valencia, Hannover 96 formalarını giydi. 2017 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. 25 Şubat 2021 yılında serbest statüsünde Trabzonspor'dan ayrıldı ve 4 Şubat 2021 tarihinde Sporting kulübüne transfer oldu. 1 Temmuz 2021 yılında ise profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı.

Ardından Sporting takımının U23, YL, B takımlarında yardımcı antrenör ve teknik direktör görevlerinde yer aldı. 11 Kasım 2024 yılında ise Manchester United'a transfer olan Ruben Amorim'in yerine Sporting kulübünün teknik direktörü oldu. 22 Mart 2025'te ise Alanyaspor teknik direktörü olarak göreve başladı.

