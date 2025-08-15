Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Aleyna Dalveren neden boşanıyor, kimdir?
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren’in, iş insanı Fatih Erdem ile dört ay önce gerçekleşen görkemli düğününün ardından boşanma kararı alması magazin gündemine bomba gibi düştü. Dalveren’in sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve düğünde takılan 5 kilo altını geri istemesi gündem oldu. Peki, Aleyna Dalveren neden boşanıyor? İşte, detaylar...

Nisan 2025’te iş insanı Fatih Erdem ile Dubai’de düzenlenen dillere destan bir aşiret düğünüyle evlenen Aleyna Dalveren, sadece dört ay sonra boşanma kararıyla gündeme geldi. 'Aleyna Dalveren neden boşanıyor', 'Aleyna Dalveren kimdir' araştırılıyor.

ALEYNA DALVEREN NEDEN BOŞANIYOR?

Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile evliliğinde yaşadığı sorunları sosyal medya üzerinden yaptığı sitem dolu paylaşımlarla kamuoyuna duyurdu.

Instagram hesabından “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır… Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var, acelesi yok” ve “Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, bu bir karakter meselesi” şeklindeki açıklamaları ile evliliğin bitiş nedenine dair ipuçları verdi.

Aleyna Dalveren neden boşanıyor, kimdir? - 1. Resim

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, hak etmediği şeyler gördüğünü ifade ederek, "Kimse yuvası yıkılsın istemez, kimse boşanmak için evlenmez” sözleriyle sevenlerinden anlayış istediğini belirtti. 

Ayrıca, düğünde takılan altın tasma, eldiven ve diğer takıların kendisine ait olduğunu ve bunları kendi parasıyla aldığını iddia etmesi, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. 

Aleyna Dalveren neden boşanıyor, kimdir? - 2. Resim

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?

1994 doğumlu olan Aleyna Dalveren, Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon eğitimi aldı. 

İlk olarak 5 yaşındayken reklam filminde oynayan Dalveren, "Bugün Ne Giysem" moda yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. 

2014 yılında "Hastam Çok" adlı çıkış şarkısının ardından "Havam Yerinde", "Yak Yak" ve Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" parçasının coverı gibi şarkılarla tanındı. 

