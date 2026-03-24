Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Melisa Doğu, Murat Aygen, Berk Oktay gibi isimlerin olduğu Yasak Elma dizisiyle ilgili iddialar sosyal medyada gündem oldu. Yasak Elma, 2018–2023 yılları arasında yayınlanan ve entrika, güç mücadelesi ve ilişkiler üzerinden ilerleyen bir dram dizisiydi. Peki, Yasak Elma dizisi yeniden mi başlıyor?

Altı sezon süren dizi tarihinin özel projeleri arasında yer alan "Yasak Elma"nın yeniden ekrana dönmesi gündemde… Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hakları Medyapım’ın patronu Fatih Aksoy ile usta senarist Melis Civelek’te olan diziyi yeniden televizyona uyarlamak için çalışmalar başladı. Kulislerden sızan haberlere göre daha önce film yapılması da düşünülen dizinin yeni sezonda yeniden NOW’da ekrana gelmesi planlanıyor.



DÖRT ANA KARAKTER OLACAK

Altı sezon süren dizinin başrolleri arasında Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci, Talat Bulut, Onur Tuna, Berk Oktay, Barış Kılıç, Nesrin Cavadzade, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimler vardı.

Dizinin ilk toplantıları yapıldı. Her şey yolunda giderse Eda Ece, Şevval Sam, Barış Aytaç ve Melisa Doğu’nun hayat verdiği Yıldız, Ender, Caner ve Asuman üzerinden bir hikâye anlatılacak. Bayram öncesi Fatih Aksoy ile Eda Ece bir araya geldi. Eda Ece’nin vereceği karar merak konusu…

