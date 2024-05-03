Amedspor - Menemenspor maçı yarın oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Mayıs 2024 11:32 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 11:47 - Güncelleme:

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TFF 2. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar heyecanla takip edilirken Amedspor maçı ne zaman oynanacak sorusu da gündemde yer aldı. Futbolseverlerin severek izlediği karşılaşmalardan biri olan mücadelenin saati ve oynanacağı yere dair bilgiler...