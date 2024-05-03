Amedspor - Menemenspor maçı yarın oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
TFF 2. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar heyecanla takip edilirken Amedspor maçı ne zaman oynanacak sorusu da gündemde yer aldı. Futbolseverlerin severek izlediği karşılaşmalardan biri olan mücadelenin saati ve oynanacağı yere dair bilgiler...
2. Lig, 19 takımlı 2 grupta, çift devreli lig usulüne göre oynanmaktadır. Şampiyonluk yarışı devam ederken maçların tarihi de araştırıldı. Diyarbakır'da gerçekleşecek olan karşılaşmanın detayları...
Amedspor ile Menemenspor 4 Mayıs günü 15.00'da mücadele edecek.
Hakem Yasin Kol olarak açıklanırken karşılaşma TFF Youtube kanalında izleyici ile buluşacak.
Şampiyonluk mücadelesinin bilet fiyatlarının 200 TL ile 1.000 TL aralığında olduğu biliniyorken futbolseverleri heyecan sardı. Biletler Diyarbakır Stadyumu gişesinde satılacak.
Kulübün, X hesabından yaptığı paylaşıma göre bir kişi en fazla 3 bilet alabilecek. Kadın ve çocuk taraftarlara ise ücretsiz biletlerin verileceği öğrenildi.
BİLET FİYATLARI
Kaynak: Türkiye Gazetesi