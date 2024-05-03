Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Amedspor - Menemenspor maçı yarın oynanacak

Amedspor - Menemenspor maçı yarın oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Amedspor - Menemenspor maçı yarın oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar heyecanla takip edilirken Amedspor maçı ne zaman oynanacak sorusu da gündemde yer aldı. Futbolseverlerin severek izlediği karşılaşmalardan biri olan mücadelenin saati ve oynanacağı yere dair bilgiler...

2. Lig, 19 takımlı 2 grupta, çift devreli lig usulüne göre oynanmaktadır. Şampiyonluk yarışı devam ederken maçların tarihi de araştırıldı. Diyarbakır'da gerçekleşecek olan karşılaşmanın detayları...

Amedspor ile Menemenspor 4 Mayıs günü 15.00'da mücadele edecek.

Hakem Yasin Kol olarak açıklanırken karşılaşma TFF Youtube kanalında izleyici ile buluşacak. 

Şampiyonluk mücadelesinin bilet fiyatlarının 200 TL ile 1.000 TL aralığında olduğu biliniyorken futbolseverleri heyecan sardı. Biletler Diyarbakır Stadyumu gişesinde satılacak.

Kulübün, X hesabından yaptığı paylaşıma göre bir kişi en fazla 3 bilet alabilecek. Kadın ve çocuk taraftarlara ise ücretsiz biletlerin verileceği öğrenildi.

Amedspor - Menemenspor maçı yarın oynanacak - 1. Resim

BİLET FİYATLARI

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Antalya'daki otelle gündeme gelmişti: 'Milliyet farkı' ücreti geri alınabilir mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Katılım endeksine uygun hisseler 2024 | BİST XKTUM Endeksi - HaberlerKatılım endeksine uygun hisseler 2024 | BİST XKTUM Endeksi4 aylık enflasyon farkı %18.21 oldu - Haberler4 aylık enflasyon farkı %18.21 olduBugün Süper Lig'de Beşiktaş - Rizespor maçı var - HaberlerBugün Süper Lig'de Beşiktaş - Rizespor maçı varCUMA MESAJLARI | X, Facebook, Instagram ve Whatsapp en özel, duygusal, anlamlı ve resimli cuma sözleri - HaberlerCUMA MESAJLARI | X, Facebook, Instagram ve Whatsapp en özel, duygusal, anlamlı ve resimli cuma sözleriKoç Metalurji 20,50 TL fiyatla Yıldız Pazar'da halka arz olacak - HaberlerKoç Metalurji 20,50 TL fiyatla Yıldız Pazar'da halka arz olacak6-12 Mayıs haftasının halka arz takviminde 2 yeni hisse var - Haberler6-12 Mayıs haftasının halka arz takviminde 2 yeni hisse var
Sonraki Haber Yükleniyor...