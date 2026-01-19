Küresel piyasalarda işlem yapan yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklardan biri olan Amerikan borsalarının ve dünya borsasında birçok ülkenin tatil günleri 2026 yılı için belli oldu. Yatırımcılar ''Amerikan Borsası kapalı mı 19 Ocak?'' sorusuna cevap ararken 2026 Borsa Tatil Takvimi de netlik kazandı.

2026 yılı boyunca ABD piyasalarında işlem yapılmayan günler tatil takvimi ile netlik kazandı. Yılbaşı, Washington’ın Doğum Günü, Kutsal Cuma, Memorial Day, Juneteenth, Bağımsızlık Günü, Labor Day, Şükran Günü ve Noel gibi özel tarihlerde Amerikan borsaları kapalı olacak. Belirli günlerde New York Borsası ve Nasdaq’ta herhangi bir seans düzenlenmeyecek. Peki, Amerikan Borsası kapalı mı 19 Ocak? İşte 2026 Borsa Tatil Takvimi...

AMERİKAN BORSASI KAPALI MI 19 OCAK?

Amerikan borsaları 19 Ocak 2026 Pazartesi günü kapalı olacak. Martin Luther King Jr. Günü nedeniyle New York Borsası ve Nasdaq’ta tüm gün boyunca işlem yapılmayacak. ABD hisse senedi piyasalarında alım-satım gerçekleşmeyecek, emirler bir sonraki işlem gününe kalacak.

AMERİKAN BORSASI TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2026 Perşembe - Yılbaşı

19 Ocak 2026 Pazartesi - Martin Luther King Jr. Günü

16 Şubat 2026 Pazartesi - Washington’ın Doğum Günü

3 Nisan 2026 Cuma - Kutsal Cuma

25 Mayıs 2026 Pazartesi - Anma Günü

19 Haziran 2026 Cuma - Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü

3 Temmuz 2026 Cuma - Bağımsızlık Günü

7 Eylül 2026 Pazartesi - İşçi Bayramı

26 Kasım 2026 Perşembe - Şükran Günü

25 Aralık 2026 Cuma - Noel

Amerikan borsalarında yarım gün işlem yapılan tarihler:

27 Kasım 2026 Cuma - Şükran Günü’nden sonraki gün

24 Aralık 2026 Perşembe - Noel’den önceki gün

Bu günlerde işlemler Türkiye saatiyle 21.00’e kadar devam edecek.

BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ 2026

1 Ocak 2026, Perşembe - Yeni Yıl Tatili - Kapalı

19 Mart 2026, Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

20-21-22 Mart 2026, Cuma-Cumartesi-Pazar - Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2026, Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2026, Cuma - Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2026, Salı - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

26 Mayıs 2026, Salı - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

27-28-29-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi - Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2026, Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2026, Pazar - Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2026, Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2026, Perşembe - Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

