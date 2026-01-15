THY EuroLeague’de heyecan 22. hafta mücadeleleriyle devam ederken, temsilcimiz Anadolu Efes sahasında İspanyol ekibi Kosner Baskonia'yı ağırlıyor. Son haftalarda zorlu bir süreçten geçen lacivert-beyazlıların bu kritik randevusu öncesinde maçın saati ve yayınlanacağı kanal basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Avrupa Ligi’nde (EuroLeague) bu hafta temsilcimiz Anadolu Efes, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Organizasyonda geride kalan 21 haftada aldığı sonuçlarla alt sıralardan kurtulmaya çalışan Anadolu Efes, galibiyet sayısını artırarak play-off yolunda umudunu korumayı hedefliyor. Rakip Baskonia ise deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

ANADOLU EFES-BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Kosner Baskonia arasındaki EuroLeague 22. hafta mücadelesi, 15 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. İstanbul'da basketbol tutkunlarını bir araya getirecek olan bu önemli karşılaşmanın başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi. Temsilcimiz, organizasyondaki 21 maçlık süreçte aldığı 6 galibiyet ve 15 yenilgi ile puan tablosunun 18. sırasında yer alırken, rakibine karşı kazanarak kötü gidişatı sonlandırmayı planlıyor.

Mücadele,Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. İki takım arasındaki tarihi rekabete bakıldığında, 2003-04 sezonundan bu yana oynanan 30 maçın 16’sını Anadolu Efes kazanırken, 14’ünde Baskonia kazanan taraf oldu.

ANADOLU EFES-BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler, Anadolu Efes - Baskonia müsabakasını canlı olarak takip edebilecekler. Karşılaşma, spor yayıncılığının önemli mecralarından olan S Sport ve dijital platform S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 897. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 896 karşılaşmada 500 galibiyet, 396 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 649. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 648 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 305'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

