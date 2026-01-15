Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından futbolseverlerin heyecanla beklediği takvim belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, ligin ikinci yarısının ilk iki haftasına dair tüm detayları ve maç saatlerini kamuoyuyla paylaştı. İşte, Süper Lig'de 18. ve 19. hafta maç programı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ikinci devresi için geri sayım başladı. Ligin 18. ve 19. haftalarını kapsayan müsabaka programı, takımların hazırlık planlarını şekillendirirken taraftarlar da programlarını takvime göre yapıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesinin kızışacağı ikinci yarının açılış maçları, İstanbul’da oynanacak iki kritik randevuyla gerçekleştirilecek.

SÜPER LİG 2. DEVRE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig’de ikinci yarı, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak iki karşılaşmayla resmen başlıyor. TFF’nin takvimine göre sezonun ikinci devresinin açılışını saat 17.00’de RAMS Başakşehir ile Fatih Karagümrük yapacak. Aynı günün akşamında saat 20.00’de ise Galatasaray, RAMS Park’ta Gaziantep FK’yı konuk ederek şampiyonluk yolundaki ilk puan mücadelesine çıkacak. Bu iki maçla birlikte Süper Lig devre arasının ardından resmen başlamış olacak.

Süper Lig 2. devre ne zaman başlıyor? 18. ve 19. hafta maç programı açıklandı

SÜPER LİG 18. HAFTA TAKVİMİ

17 Ocak 2026 Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

19 Ocak 2026 Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

SÜPER LİG 19. HAFTA TAKVİMİ

23 Ocak 2026 Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

24 Ocak 2026 Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

25 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

26 Ocak 2026 Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)

