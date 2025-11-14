EuroLeague’de çift maçlı haftanın son mücadelesi bu kez Antalya’da sahne alıyor. Anadolu Efes, üst üste aldığı mağlubiyetlerden sonra çıkacağı Bayern Münih karşılaşmasıyla moral bulmak istiyor. Sahadaki rekabetin yanı sıra, mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler Anadolu Efes Bayern Münih maçı hangi kanalda, nereden izlenir araştırıyor.

EuroLeague’de 10. haftayı geride bırakan Anadolu Efes, bu sezon ilk kez Antalya’da taraftarının karşısına çıkacak. Çift maçlı haftanın kapanışında Bayern Münih’i ağırlayacak olan lacivert-beyazlılar, 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma bu akşam Antalya Spor Salonu’nda oynanacak. EuroLeague organizasyonunun Türkiye yayın haklarına sahip olan S Sport, mücadeleyi canlı olarak ekrana getirecek. Basketbolseverler, saatinde yayına bağlanarak karşılaşmayı şifresiz platformlar üzerinden de izleyebilecek.

Maça yoğun bir ilginin olması bekleniyor. Antalya’da oynanacak olması, hem şehirdeki basketbol atmosferini canlandırdı hem de Anadolu Efes için farklı bir destek ortamı yarattı. Taraftarların erken saatlerde salonu doldurması bekleniyor.

Anadolu Efes Bayern Münih maçı hangi kanalda?

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 14 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak. Lacivert-beyazlılar, deplasmanda kaybettikleri Bologna maçının ardından sahaya çıkacak ve seriyi bozmayı hedefleyecek. Bayern Münih ise ligde orta sıralarda yer alıyor ve bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak konumunu güçlendirmek istiyor.

EuroLeague takviminde önemli bir hafta olan bu süreçte maç temposu artarken, her karşılaşma sıralama açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle Anadolu Efes - Bayern Münih mücadelesi hem temsilcimiz hem de basketbol izleyicileri için kritik bir öneme sahip.

Anadolu Efes Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma ilk kez Antalya Spor Salonu’nda oynanacak.

