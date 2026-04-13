Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde haftanın en kritik karşılaşmaları arasında öne çıkıyor. Basketbolseverler, dev mücadelenin yayın bilgileri ve maç detaylarını araştırıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 26. hafta heyecanı sürerken, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak karşılaşma dikkatleri üzerine çekti. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesinde iki takımın form durumu ve maçın yayın bilgileri merak konusu oldu.,

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşması, basketbolseverler tarafından canlı yayın bilgileriyle yakından takip ediliyor. Kritik mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olmuş ve Fenerbahçe Beko parkeden 97-94’lük galibiyetle ayrılmıştı. Bu nedenle rövanş niteliği taşıyan mücadele, zirve yarışını doğrudan etkileyebilecek bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki karşılaşma, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü oynanacak. İstanbul’da bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem olarak Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik ve Polat Parlak görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalara bakıldığında Fenerbahçe Beko’nun 25 maçta 21 galibiyetle üst sıralarda yer alırken Anadolu Efes’in ise 16 galibiyetle altıncı sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko son lig maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 82-69 mağlup ederken, Anadolu Efes ise Aliağa Petkim Spor karşısında 85-60’lık galibiyet elde etti. Bu form durumları, karşılaşmanın temposunun yüksek olacağına işaret ediyor.

