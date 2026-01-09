Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) final sınavları için geri sayım başladı. Sınav tarihine kısa bir süre kala gözler bir kez daha sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) final sınavları için hazırlıklarını sürdüren adayların gündeminde sınav giriş belgeleri var. Ocak ayında üç oturumda tamamlanacak olan sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınav gününde sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.

Anadolu Üniversite AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Gözler duyuru ekranında

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi uygulamalarına göre, AÖF final sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 7 gün önce erişime açılması bekleniyor.





AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF final sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınavdan kısa süre önce erişime açılıyor. Belgeler, adayların aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası ve şifreleriyle giriş yaparak temin edilebiliyor.

Sınav giriş belgesinde; adayın sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri ile birlikte sınav tarihi ve saati yer alıyor. Adayların sınav günü yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi bulundurmaları gerekiyor.

