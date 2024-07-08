Ankara Kızılcahamam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

8 Temmuz günü Ankara'da meydana gelen orman yangınında müdahaleler devam ederken vatandaşlar yangın söndürüldü mü, son durum nedir araştırmaya başladı. Birçok ekip sevk edilirken söndürme çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Diyarbakır ve Mardin, yangınlar nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi

Diyarbakır ve Mardin, yangınlar nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi

Bugün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Egrekkaya Barajının yakınlarında çıkan ormanlık alandaki yangın Saray köyüne ulaşırken vatandaşlar Ankara'da yangın söndü mü araştırılıyorken son durum bilgisi geldi.

ANKARA KIZILAHAMAM ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

8 Temmuz günü Egrekkaya Barajının yakınlarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle Saray köyüne doğru ilerlerken Çamlıdere ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğüne ait birçok ekip müdahale etti.

Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğüne ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.