Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan söndürme işlemi devam ediyor

8 Temmuz günü Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ederken dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye birçok ekip sevk edildi. Son dakika yangını söndürüldü mü merak edilirken Fethiye yangınında son durum gündeme geldi.

Muğla’nın Milas ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları son hızıyla devam ederken dumanı gören vatandaşlar endişelenirken ekipler de olay yerine sevk edildi.

Henüz söndürülemeyen yangına havadan da destek sağlanırken sebebi henüz bilinmiyor.

MUĞLA MİLAS'TA ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

8 Temmuz günü 14.30 civarında tarım arazisinde çıkan yangında müdahale sürerken havadan da destek geldi.

Milas ilçesine bağlı Alatepe Mahallesinde çıkan yangına birçok ekip sevk edilirken vatandaş da söndürme çalışmalarında yardımcı olmaya çalışıyor.

Yangının bir bahçede kuru otların tutuşması sebebiyle çıktığı öğrenilirken vatandaşların ihbarı sonucu Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ve havadan 8 helikopter ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri söndürme mücadelesinde devam ediyor.