Ankara'da 25 Şubat sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle öğrenciler son dakika "Ankara'da okullar tatil mi" gelişmelerini takip etmeye başladı. Gözler Valilikten gelecek açıklamalara çevrilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı ve Ankara hava durumuna dair gelişmeleri paylaştı.

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent genelinde eğitim durumuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler ve veliler, Valilikten yapılacak resmi açıklamayı beklerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava durumu tahminleri de yakından takip ediliyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da bu sabah (25 Şubat Çarşamba) etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler son dakika gelecek okullar tatil açıklamasını takip etmeye başladı. Hava durumu ve meteorolojik veriler kontrol edilirken Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle Ankara'da eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam ediyor.

Ankarada okullar tatil mi? Kar yağışı sonrası merak ediliyor

ANKARA'DA KAR NE ZAMANA KADAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Şubat 2026 Çarşamba gününe dair paylaştığı verilere göre, sabah saatlerinden akşama kadar il genelinde karla karışık yağmurun etkili olacak.. Akşam 18.00'den sonra ise yağışlı hava etkisini kaybederek çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması öngörülüyor.

Kar yağışının ise 26 Şubat Perşembe günü de hafif olarak seyretmesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK TAHMİN

Ankara'da 25 Şubat - 1 Mart arasında 5 günlük hava durumu belli oldu. Buna göre hafta sonu Başkentlile, en düşük eksi 2 derece sıcaklıkları görürken parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

