Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) planlı su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Yenimahalle, Gölbaşı, Çankaya ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Ankara'nın 3 ilçesinde (Yenimahalle, Gölbaşı, Çankaya) sular ne zaman gelecek?

Ankara'da planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri meydana geliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bugün içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle süreli su kesintileri yaşanabileceğini bildirdi.

Ankaranın 3 ilçesinde (Yenimahalle, Gölbaşı, Çankaya) su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?



YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 4.01.2026 07:00:00

Tamir Tarihi: 4.01.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Ana iletim hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır.Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yeni Batı Mahallesi bir kısmı, Batı Sitesi Mahallesi bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 4.01.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 4.01.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesinde, 160'lık İçme suyu hattında yapılacak arıza çalışması nedeniyle,04.01.2026 saat- 09:15 ile 04.01.2026 saat- 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Etkilenen Mahalleler: Tek Yapı Kooperatifi

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 4.01.2026 09:45:00

Tamir Tarihi: 4.01.2026 13:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Çankaya İlçesi,Mustafa Kemal mahallesine,100'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 04.Ocak.2026 saat-09:40 ile 04.Ocak.2026 saat- 13:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.



Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi

