Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları yaklaşırken öğrencilerin gözü sınav giriş belgeleri ve sınav merkezi bilgilerine çevrildi. Dönem sonu sınav tarihleri netleşirken, adaylar sınav yerlerini öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sürecine hazırlanan AÖF öğrencileri için sınav takvimi ve giriş belgeleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Lisans ve ön lisans programlarında eğitim gören binlerce öğrenci, sınav günü öncesinde salon, bina ve oturum bilgilerine erişmek için Anadolu Üniversitesi’nin resmi sistemine yöneliyor.

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF bahar dönemi final sınav yerleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş sınav takvimleri dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 7 gün önce erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda 9-10 Mayıs tarihlerindeki final sınavları için belgelerin Mayıs ayının ilk günlerinde yayımlanması öngörülüyor. Belgeler yayımlandığında adaylar, sınav merkezi, salon, sıra numarası ve oturum bilgilerine sistem üzerinden ulaşabilecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

