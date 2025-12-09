Çevrim içi hizmet platformu Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı. Platforma erişim sağlamaya çalışan vatandaşlar, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki Armut.com neden kapatıldı?

Çevrim içi hizmet platformu Armut.com'a mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Platform üzerinden temizlik, nakliye, tamirat ve tadilat gibi hizmetler için müşteriler ile hizmet verenleri buluşturan Armut.com’un web sitesi ve mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor.

Armut.com kapandı mı? Erişim sorunuyla ilgili açıklama geldi

BTK SAYFASINDAN DUYURDU



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) erişim engeli sorgu ekranlarında görünen karar, mahkeme tarafından verilen bir tedbir doğrultusunda uygulandı. Karar BTK'nın resmi internet adresi üzerinden duyuruldu.



ARMUT.COM'DAN AÇIKLAMA



Erişim engelinin ardından Armut.com'un sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Siteye yurt dışından erişim olduğu belirtilen açıklamada; "Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Avukatlarımız sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli tüm hukuki girişimleri ivedilikle başlatacaktır.

Gerekçeyi ve sürecin detaylarını netleştirdiğimiz anda, hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız."

ARMUT.COM NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?



2011 yılında kurulan Armut.com hizmet pazaryeri / online hizmet platformu'dur. Site ve mobil uygulamaları aracılığıyla; nakliyat, tadilat, temizlik, evde onarım, özel ders, organizasyon, fotoğraf çekimi gibi “hizmet verenlerle hizmet arayanları” bir araya getiriyordu.

