Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 24 Ocak 2026 tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Keçiören, Kazan, Yenimahalle, Etimesgut ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların geleceği tarih ve saati araştırıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören, Kazan, ve Etimesgut olmak üzere 4 ilçesindeki bazı mahallelerde bugün su kesintisi yapılıyor. Kesintilerin Yenimahalle ilçesi Ergenekom Mahallesi Suadiye Caddesi’nde bulunan 1000’lik çelik boruda yaşanan arıza nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

SU KESİNTİLERİ SON HAFTALARDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Başkentte, son haftalarda arızalar, kuraklık ve artan nüfus kaynaklı su kesintileri ve basınç düşüklüğü meydana geliyor.

Planlı ve plansız su kesintilerinin uygulandığı ilçeler günlük olarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) internet sitesinde duyuruluyor.

24 OCAK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

ASKİ 24 Ocak kesinti programı! Ankarada (Keçiören, Kazan, Yenimahalle...) sular ne zaman gelecek?

ASKİ 24 Ocak kesinti programı! Ankarada (Keçiören, Kazan, Yenimahalle...) sular ne zaman gelecek?

Haberle İlgili Daha Fazlası